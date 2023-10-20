الأشغال تجري ممارسة لصيانة وتطوير الهواتف الذكية والعطاءات 20 نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة تجري ممارسة لصيانة وتطوير الهواتف الذكية مع تقديم الدعم الفني لها طبقا للشروط والمواصفات، وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة 20 نوفمبر المقبل.
واضافت المصادر ان مدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
وهذه الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة او موزع معتمد لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل المتعهدين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2023.
وسيعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين بالاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم وذلك بغرفة اجتماعات إدارة مركز نظم المعلومات في وزارة الأشغال بجنوب السرة يوم 13 نوفمبر المقبل.
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