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زكاة الرميثية نستقبل زكاة المال طوال العام

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مدير «زكـــــاة الرميثية» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية سلمان عبيد أهمية فريضة الزكاة وأن الله يضاعف الثواب لكل من يحرص على أدائها، مستدلا بقول الله تعالى: «وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون».
وأوضح عبيد أن «زكاة الرميثية» تستقبل زكاة المال طوال العام، وتقوم بتوزيعها على مستحقيها، كما يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين من خلال المصارف الـ 8 التي حددها الشرع، مشيرا إلى أن للزكاة فوائد دينية واجتماعية كثيرة، فمن فوائدها الدينية أنها قيام لركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد، كما أنها تقربه إلى خالقه وتزيد في إيمانه.
وأضاف: من فوائد الزكاة الاجتماعية أن فيها دفعا لحاجة الفقراء، وإزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، وفيها بركة للأموال وتنمية لها.

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