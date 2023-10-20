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تضامن كويتي رسمي وشعبي ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هبت الكويت بكل أطيافها للتضامن مع الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع لغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم من آلة الحرب الصهيونية.
فبعد الاعتصام التضامني الذي نظمته القوى السياسية المختلفة في ساحة الإرادة أمس الأول تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، تداعت وزارات وجهات حكومية وفعاليات شعبية ومجتمعية لنصرة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من القصف الوحشي المتواصل للمدنيين العزل واستهداف المرافق الصحية والأبنية التعليمية، في جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم، ما جعل لزاما على الكويت صاحبة الصوت المناصر للحق دوما أن تفزع لإخوتها المستضعفين في فلسطين.
وبعد الدعم السياسي والديبلوماسي عبر ما اتخدته وزارة الخارجية من خطوات قوية ولقاءات واتصالات تصب كلها في خانة الدعم والتضامن مع الأشقاء المستضعفين في فلسطين، وكذلك حملة التبرعات التي دعت إليها وزارة الشؤون تحت شعار «فزعة لفلسطين»، والتي شاركت فيها الجمعيات الخيرية الكويتية وجموع الشعب الكويتي، نظمت وزارة الصحة بكل مرافقها أمس وقفات تضامنية مع أهل غزة، لاسيما بعد استهداف المستشفى الأهلي المعمداني واستشهاد المئات. كما هبت وزارة التربية بهيئاتها الإدارية والتعليمية ومدارسها وطلبتها للوقوف إلى جانب إخواننا في فلسطين ورفض العدوان عليهم.

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