الطرق تفتتح جسرا بطريق حمد الزوير للقادم من الفحيحيل
التاريخ
10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بافتتاح جسر في طريق حمد الزوير 212 للقادم من الفحيحيل إلى الأحمدي بالاتجاهين وافتتاح تحويلة مرورية أسفل الجسر للمتجه إلى الصباحية وجنوب الصباحية. من جانب آخر، قالت الهيئة انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتعديل مسار اتجاه حركة المرور من خلال افتتاح جسر الخامس من طريق النويصيب باتجاه مدينة الكويت من بداية الكيلو 76.5 الى الكيلو 78.5 وذلك فجر الأحد الموافق 22 الجاري.
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