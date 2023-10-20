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الطرق تفتتح جسرا بطريق حمد الزوير للقادم من الفحيحيل

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بافتتاح جسر في طريق حمد الزوير 212 للقادم من الفحيحيل إلى الأحمدي بالاتجاهين وافتتاح تحويلة مرورية أسفل الجسر للمتجه إلى الصباحية وجنوب الصباحية. ‏من جانب آخر، قالت الهيئة انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بتعديل مسار اتجاه حركة المرور من خلال افتتاح جسر الخامس من طريق النويصيب باتجاه مدينة الكويت من بداية الكيلو 76.5 الى الكيلو 78.5 وذلك فجر الأحد الموافق 22 الجاري.

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