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كنائس الطوائف المسيحية في الكويت الكيان الصهيوني تخطى القيم الإنسانية والشرائع الإلهية

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدانت كنائس الطوائف المسيحية في الكويت الجرائم التي تحدث في غزة بحق المدنيين العزل نساء وأطفالا وشيوخا، وقد أتت ذروتها بالقصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني، وتبعه قصف كنيسة مار فيلبس المعمدانية المجاورة وقبلها كنيسة القديس بورفيوريوس الأرثوذكسية والعائلة المقدسة اللاتينية، هذا عدا المساجد.
وقالت الكنائس في بيان لها إن الاستهداف الممنهج لدور العبادة والمؤسسات الاستشفائية والتربوية وغيرها، يضرب بجوهر كل المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالاستجابة لصرخة شعوبهم المنددة بالعدوان إذ ان ما يصنعه الكيان الصهيوني تخطى كل القيم الإنسانية والشرائع الإلهية.
وأضافت: نرفع الصلاة جميعا من أجل إخوتنا في غزة وأن يرحمهم ويلهم أصحاب الضمائر الحية والقرار إلى رفع الظلم وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقداسنا يوم الجمعة سيكون على نية أبناء غزة ورحمة الذين استشهدوا، كما دعا مجلس البطاركة والأساقفة إلى صلاة من أجل السلام يوم الأحد المقبل.

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