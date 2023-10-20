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مهدي الحزام والطريق تتناغم مع رؤية 2035

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، أن مبادرة «الحزام والطريق» تتناغم مع الرؤية الوطنية 2035 وخططها الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في المنتدى الثالث الرفيع المستوى لمبادرة «الحزام والطريق» الذي يعقد في العاصمة الصينية بكين.
وقال مهدي ان انضمام الكويت إلى مبادرة «الحزام والطريق» يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتضمينها في «رؤية الكويت 2035» عبر برنامج تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير والجزر الكويتية.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الاتصال والتواصل والترابط بين اقتصادات الدول المشاركة لايزال في مقدمة الأولويات الساعية إلى إنجاح المبادرة وبلوغ أهدافها النبيلة، مبينا أن هذا الأمر بات واضحا لجميع الشركاء من الدول والمنظومات الاقتصادية التنموية المنافع لتلك الممرات الاقتصادية الرئيسية في مبادرة «الحزام والطريق».
وشدد د.مهدي على أن دعم وبناء وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التواصل والترابط ترتكز على عدة أمور هي الاستثمار في البنية التحتية بالنقل الجوي والبري والبحري في الدول المشاركة بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري والاستثمار المشترك ودعم مشروعات الخطط الإنمائية الوطنية والتبادل المعرفي والخبرات في مجال الابتكار والإبداع والاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الأسس تبلورت في لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في سبتمبر الماضي الذي أثمر توقيع اتفاقيات مهمة في مجال تطوير البنية التحتية البحرية والبرية والطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضح أن هذه الخطوات الجادة تصب في بناء البنية التحتية المطورة التي تمكن من بناء الاتصال والتواصل والترابط للاندماج في مبادرة «الحزام والطريق».

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