الهلال الأحمر تسلم المساعدات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Anbaa) سلمت جمعية الهلال الأحمر المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة التي تعاني شحا بالمواد الطبية نتيجة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ«كونا» استمرار الجمعية في تقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة انطلاقا من حرص الكويت والتزامها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الساير أن المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في غزة لعلاج الجرحى في اطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر في إغاثة الشعوب المنكوبة بمختلف دول العالم.
وذكر أن المساعدات الطبية لن تتوقف سواء من خلال الشراء من السوق الفلسطيني أو من خلال تجهيز قوافل الاغاثة التي تنتظر فتح المعابر لإدخال كافة المساعدات الانسانية من قبل الكويت.
وبين أن الجمعية بادرت منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بتوزيع الوجبات اليومية والسلال الغذائية في مراكز الإيواء وإيصال الوقود الى المستشفيات وذلك بفضل جهود المتبرعين كافة.
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