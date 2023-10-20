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الهلال الأحمر تسلم المساعدات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية

10/20/2023 4:36:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلمت جمعية الهلال الأحمر المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة التي تعاني شحا بالمواد الطبية نتيجة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ«كونا» استمرار الجمعية في تقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة انطلاقا من حرص الكويت والتزامها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الساير أن المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في غزة لعلاج الجرحى في اطار العمل الإنساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الأحمر في إغاثة الشعوب المنكوبة بمختلف دول العالم.
وذكر أن المساعدات الطبية لن تتوقف سواء من خلال الشراء من السوق الفلسطيني أو من خلال تجهيز قوافل الاغاثة التي تنتظر فتح المعابر لإدخال كافة المساعدات الانسانية من قبل الكويت.
وبين أن الجمعية بادرت منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بتوزيع الوجبات اليومية والسلال الغذائية في مراكز الإيواء وإيصال الوقود الى المستشفيات وذلك بفضل جهود المتبرعين كافة.

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