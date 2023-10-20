المزين لـ الأنباء 26854 مسجلا للحج من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية

عدد المعتمرين براً عبر منفذ السالمي بلغ 8293 معتمراً خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أكتوبر الجاري عبر ٢٩٣ رحلة

أسامة أبوالسعود

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين أن عدد المسجلين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام بلغ 26854 من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.

واشار المزين، في تصريحات لـ«الأنباء»، إلى أن عملية تسجيل الراغبين في اداء فريضة الحج من خلال منصة وزارة الأوقاف مستمرة حتى 10 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل، اعلن المزين أن إحصائية شركات العمرة من بداية موسم العمرة واعداد المعتمرين وعدد الرحلات البرية عبر منفذ السالمي الحدودي من شهر يوليو إلى نهاية نصف أكتوبر 2023م ـ 1444هـ، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات البرية للمعتمرين 293 رحلة سيرت 8293 معتمرا خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وبين المزين أن تلك الرحلات بلغت 6 رحلات خلال شهر يوليو ضمت 287 معتمرا، بينما بلغ عدد المعتمرين خلال شهر أغسطس 3950 معتمرا عبر 93 رحلة برية، وفي شهر سبتمبر بلغ عدد المعتمرين 3152 معتمرا عبر 172 رحلة برية، وفي شهر أكتوبر تم تسيير 22 رحلة برية أقلت 904 من المعتمرين من الكويت إلى الأراضي المقدسة.