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الكويت استهداف مستشفى المعمداني خرق جلي لمبادئ القانون الدولي ونطالب بحماية المدنيين العزل

10/20/2023 4:36:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت الكويت استهداف مستشفى (المعمداني) في غزة «خرقا جليا» لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف «حازم» لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).
وقال الديكان إن العالم شهد «قصفا وحشيا» على المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أودى بأرواح المئات من الشهداء وسقوط مئات أخرى من الجرحى، مجددا إدانة الكويت «بكل شدة لهذا التصعيد الخطير».
وأضاف أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي «التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية».
وذكر أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت».
وفي السياق ذاته، جدد الديكان التزام الكويت بتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل شمولي، قائلا «إن الأمر مستوحى من القيم الإسلامية، حيث إن ديننا الحنيف يرسخ مبادئ العدل والمساواة وهما الأمران اللذان ننشدهما في إطار حماية حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن دستور الكويت يؤكد في مواده أهم المبادئ المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق الحرية والعدل والمساواة، لافتا إلى توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع دون تمييز بسبب أصل أو لغة أو جنس إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن البلاد تحرص على إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن بينها «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» الذي يهدف إلى نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة.
وتابع الديكان أن مجلس الأمة الكويتي وافق في شهر يونيو الماضي على «استحداث لجنة معنية بالمرأة والأسرة والطفل اتساقا مع القناعة الراسخة والإيمان المطلق والاهتمام البالغ في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية».
وعلى صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، تطرق الديكان إلى مساعي البلاد التي تقوم بها في هذا الشأن وذلك من خلال تبوؤ المرأة الكويتية المناصب القيادية في الدولة وحضورها اللافت في مجلس الأمة والقطاعات المهمة والحيوية والأمنية.
وفي الختام، أكد الملحق الديبلوماسي الكويتي الحاجة إلى الاتفاق على استراتيجية شاملة تؤطر وتحدد التدابير اللازمة لبلوغ تلك الأهداف المشتركة سعيا نحو شمولية حقوق الإنسان وعالميتها.

MENAFN20102023000130011022ID1107275749

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