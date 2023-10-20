نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الإماراتي القضايا المشتركة

نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الإماراتي القضايا المشتركة
التاريخ
10/20/2023 4:36:47 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي.
وتم خـــلال اللقاء بحث العلاقـــات الثنائية بين البلدين الشقيقـــين والموضوعــــات محـــل الاهتمــــام المشترك.
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