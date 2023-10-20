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نائب وزير الخارجية بحث مع السفير الإماراتي القضايا المشتركة

10/20/2023 4:36:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي.
وتم خـــلال اللقاء بحث العلاقـــات الثنائية بين البلدين الشقيقـــين والموضوعــــات محـــل الاهتمــــام المشترك.

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