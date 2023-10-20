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وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد 5 سفراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى الكويت

10/20/2023 4:36:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الكويت نصرت تشانتشار، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
وتسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير هنغاريا لدى الكويت اندراش صابو.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
كما تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان المجالي، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.
وتم خلال اللقاء، بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المتخذة لفتح معابر إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غانا لدى الكويت محمد حبيب إدريس، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير نيبال لدى الكويت غانا شيام لامسال، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أوراق اعتماد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر، وذلك خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى الوزير لها التوفيق في مهام عملها الجديدة وللعلاقات الوثيقة التي تجمع الكويت بالأمم المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية البرتغال الصديقة جواو غومش كرافينيو جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة.
وأكد الشيخ سالم العبدالله خلال الاتصال ضرورة دعم الجهود الدولية لوقف القتال والمواجهات المسلحة والحد من وتيرة العنف والتصعيد وعدم انتشاره وتوسع دائرة الصراع وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب وقت وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتكثيف الجهود الديبلوماسية والسياسية في هذا الإطار.

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