Friday, 20 October 2023 12:13 GMT

جوجل ترد على مزاعم حذف سيناء من الخريطة: لم يحدث

10/20/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت شركة جوجل العالمية، أنها لم تجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google .



وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، أن خرائط Google لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة؛ لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها.



وسبق أن تداول مستخدمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تزعم حذف اسم سيناء من
خرائط Google بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه القيادة السياسية، وكذلك خرجت مظاهرات شعبية في عدد من ميادين الجمهورية لتفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.














MENAFN20102023000132011024ID1107275706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث