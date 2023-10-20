بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع فلسطين.. صور

(MENAFN
- Youm7) بدأ منذ قليل، تجمع عدد من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة.
وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي".
ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.
تجمع المواطنين
MENAFN20102023000132011024ID1107275704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.