وزير الأوقاف الجزائرى يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى بدور مصر الكبير فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكيم الذى رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم .. مؤكدا أن مصر فى الطبيعى ترحب بهم ولكن ليس بأن يهجروا قسرا .

وقال بلمهدي - في تصريحات خاصة على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء الفتوى وتحديات الألفية الثالثة " والذي اختتم أعماله أمس - إنه يجب على قادة العالم العربي وأصحاب الضمائر الحية من الغرب أن يتحدوا من أجل وقف قتل الأطفال والنساء ومنع الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وترفضه كافة الأديان السماوية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الفطرة السوية وهي قضية عادلة ولن تسقط بالتخاذل أو التكاسل ولا وجود لتفاهم خارج دائرة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وقال :" ندعو من كل منابرنا ونطالب بأن يلتزم هذا المحتل باللوائح الأممية وان يترك هذا الظلم والتهجير الممنهج والإبادة والتطهير العرقي" .



