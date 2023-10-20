مسؤول عسكري إسرائيلى: الفصائل الفلسطينية تنتظرنا تحت الأرض وتدمير غزة يضرنا

MENAFN - Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه شن الليلة أكثر من مئة غارة على مواقع عدة في غزة، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن "مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض"، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى في الاحتياط، يائير جولان

إن "من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري. من أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينجراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينجراد مما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي"، وفق تعبيره.

وأضاف جولان أن "الفصائل الفلسطينية لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض. تدمير غزة سيضر بجهود الجيش".

يأتي ذلك، بينما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلى أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "خلال الهجمات، قام جيش الاحتلال الاسرائيلى والشاباك بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة للفصائل الفلسطينية، وقد شارك في العمليات القاتلة في غلاف غزة. كما تم في عملية مستهدفة أيضا إحباط خلية مرتبطة بالقوات الجوية التابعة للمنظمة كانت تخطط لإطلاق صواريخ على طائرة".

وتابع البيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بالفصائل الفلسطينية".



