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13 شهيدا بينهم 5 أطفال حصيلة مجزرة الاحتلال فى مخيم نور شمس بطولكرم

10/20/2023 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت حصيلة المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "نور شمس" شرق محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة الغربية، إلى 13 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس الخميس وحتى صباح اليوم، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 13، سبعة منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

وأفادت مصادر بأن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل الشهداء الخمسة من داخل المسجد إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم عقب انسحاب قوات الاحتلال صباح اليوم، فيما عثر على شهيد آخر بين الأحراش، لتكون حصيلة المجزرة في المخيم 13 شهيدا.

وداهمت قوات الاحتلال، خلال عدوانها على المخيم، منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها، وأطلقت النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل، كما خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات والمنشآت وجرفت البنية التحتية والشوارع.








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