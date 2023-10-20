الرئيس الإندونيسى: قلقون بشأن الوضع فى غزة.. والاحتلال أساس المشكلة

MENAFN - Youm7) أعرب الرئيس الإندونيسىجوكو ويدودو، خلال كلمته أمام "قمة الخليج ـ آسيان"، عن قلقه البالغ بشأن تطور الأوضاع فى غزة، وأكد"يجب ألا ننسى أن أساس المشكلة هو احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطسنية" ، وفق واس .

ومن جانبه، أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة،

ندعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين في غزة، كما أكد أهميةتهيئة الظروف لعودة الاستقرار ، واستعادة مسار السلام . وفق "واس".

وأضاف، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية .

وقد انطلقت، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)،اليوم الجمعة في الرياض ،

بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجى، واستكشاف الفرص الجديدة.

تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.