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الرئيس الإندونيسى: قلقون بشأن الوضع فى غزة.. والاحتلال أساس المشكلة

10/20/2023 4:30:11 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب الرئيس الإندونيسى
جوكو ويدودو، خلال كلمته أمام "قمة الخليج ـ آسيان"، عن قلقه البالغ بشأن تطور الأوضاع فى غزة، وأكد"يجب ألا ننسى أن أساس المشكلة هو احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطسنية" ، وفق واس .

ومن جانبه، أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح القمة،
ندعم الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين في غزة، كما أكد أهميةتهيئة الظروف لعودة الاستقرار ، واستعادة مسار السلام . وفق "واس".

وأضاف، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية .

وقد انطلقت، قمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان (تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا)،اليوم الجمعة في الرياض ،
بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجى، واستكشاف الفرص الجديدة.

تناقش القمة خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 وتعزيز التعاون بين المنظمتين، لا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.








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