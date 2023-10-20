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وزيرة البيئة تلتقى نظيرها العراقى لبحث سبل التعاون المشترك

10/20/2023 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنزار ئاميدى وزير البيئة العراقى، لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية وخاصة ملف التغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي" ، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ولفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.



وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون الثنائى بين مصر والعراق، حيث تمتد العلاقة بين البلدين تاريخياً حكومة وشعباً ، مُشيرةً إلى أن العمل المناخى يتطلب التعاون وتضافر القوى بين الجميع ، مقترحةً تشكيل فريق تفاوضى قوى فى الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، حيث يمكن لمصر تقديم خبرتها فى هذا المجال لما تتمع به من خبرة فى مجال التفاوض.



وأوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن لمصر أيضا أن تساعد فى بناء القدرات والتطوير المؤسسى، وهو ما يعكسه نجاح تجربة مصر فى هذا المجال حينما وضعت ملف تغير المناخ تحت رئاسة مجلس الوزراء والقيادة السياسية وعلى رأس أولويات الحكومة، لتسهيل التقدم المحرز فى هذا الملف.



وقد اقترحت د. ياسمين فؤاد أن تقوم العراق بتحديد أولويتها فى العمل المناخى، والعمل على تشكيل فريق عمل من البلدين وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لمناقشة موضوعات المناخ والتحول الأخضر .



وأعرب نزار ئاميدى وزير البيئة العراقى عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصرى فى العديد من المجالات البيئية ، مشيراً إلى وجود أشكال كثيرة للتلوث بالعراق اهمها
المخلفات الخطرة الناتجة عن الحروب كما تعانى العراق من
تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية نظراً لندرة الامطار بها، وعدم توفر الإدارة السليمة للموارد المائية، موضحاً أن الحكومة العراقية تعمل على خلق بيئة آمنة للإستثمار فى العراق وذلك يرجع لدوره فى المنطقة، لافتاً إلى العلاقة التاريخية بين البلدين باعتبار مصر والعراق قطبين هامين فى الامة العربية ، متطلعاً إلى تعاون واسع مع مصر للاستفادة من تجاربها وخبراتها فى العمل المناخى ، مُشيراً
إلى اعتزام العراق عقد مؤتمر إقليمى عربى حول التصحر، وقد وجه الدعوة لمصر للمشاركة فيه.












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