أمين الفتوى بأستراليا يطالب المفتين المتمكنين بعلم الفضاء الإلكترونى بدخول المجال

MENAFN - Youm7) أكد الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا أهمية دخول المفتين المتمكنين فى علم الفضاء الإلكترونى هذا المجال بقوةوعدم تركه للمتطرفين يدخلون عبره ليفترسوا شباب المسلمين أو أن يخربوا الأوطان والبلاد.

وحث أمين عام الفتوى باستراليا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والذي اختتم أعماله أمس - كل من هو متمكن في العلم من أهل السنة والجماعة على عقيدة الأزهر الشريف وجامعة الزيتونة والمرجعيات الكبرى في العالم الإسلامي بالاهتمام بالفضاء الإلكتروني مع الرجوع إلى المرجعيات الإسلامية المعتدلة.



من ناحية أخرى أكد على أن دور العلماء يتكامل مع المسؤولين والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء في نشر العدل والاعتدال والقيم التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام .

وأشار إلى أن الدين الإسلامي جاء به جميع الأنبياء وهو الكفيل والضامن لمن التزم به أن يعيش في الدنيا عيشة راضية وأن ينسجم انسجاما معتدلا موافقا للشريعة في أي مجتمع هو يعيش به سواء كان يعيش في مجتمع غالبيته مسلمين أوغالبيته غير مسلمين فالملتزم بالدين يستطيع أن يعيش في أي مكان على أن يلتزم بتعاليم هذا الدين العظيم بعيدا كل البعد والتطرف والغلو.