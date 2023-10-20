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وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الأردنى لبحث التعاون والتنسيق لمؤتمر المناخ Cop28

10/20/2023 4:30:08 AM
(MENAFN- Youm7) د. ياسمين فؤاد : التعاون المصرى الأردنى يعكس صورة للتعاون العربى لحماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية



التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، لبحث استكمال جهود التعاون المصرى الأردنى فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجى، وأيضا الاتفاق على موضوعات المناخ التى سيتم طرحها بمؤتمر المناخ القادم cop28 بدولة الإمارات،
وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر فى العالم الإسلامي"، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور لفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.



وفى بداية اللقاء أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد ، بالتعاون المثمر والبناء بين البلدين، فى عدد من المجالات البيئية وخاصة فى مجال حماية التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية والتى تعكس صورة للتعاون العربى لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع المملكة الأردنية الشقيقة، خاصة مع التقارب فى طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجى وتعزيز السياحة البيئية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن اللقاء تناول القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات ، وضرورة
التركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة ، والتى سيتم طرحها بالمؤتمر والتى يعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات
المناخية، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجا.



ومن جانبه أشاد وزير البيئة الأردنى بالتعاون المصرى الأردنى فى مجال المحميات، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية أن يتم وضع الأولوية للدول التى تعانى من تبعات التغير المناخى بمؤتمر المناخ cop28، وإعطاءها الدعم الفنى والمالى من خلال تقييم مدى الضرر الذى يجتاح مثل هذه الدول وإعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم.



كما استعرض الجانبان الإجراءات التى تم تنفيذها بشأن التعاون فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ومنها ،تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان ، وايضا محمية العقبة البحرية والتي تعد متنزه بحري تم إعلانه كمحمية طبيعية، حيث أشارت الدكتورة ياسيمن فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في اغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق 3 مواقع جديدة للغوص بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، مما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، موضحة انه
تم الأتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني على الطبيعة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا ، حيث سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية ، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات ، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية.












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