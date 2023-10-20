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بايدن يؤكد لـزيلينسكى دعم الحزبين الديمقراطى والجمهورى لدفاع أوكرانيا فى مواجهة روسيا

10/20/2023 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الأوكرانى فولديمير زيلينسكى على الدعم القوى المستمر من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة لدفاع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها ومستقبلها الديمقراطى.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين قبل خطاب بايدن أمام الشعب الأمريكي حول دعم واشنطن لشعب أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان كفاح أوكرانيا المستمر للدفاع عن حريتها واستقلالها من التدخل العسكري الروسي.








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