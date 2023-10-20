بايدن يؤكد لـزيلينسكى دعم الحزبين الديمقراطى والجمهورى لدفاع أوكرانيا فى مواجهة روسيا

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- Youm7) أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الأوكرانى فولديمير زيلينسكى على الدعم القوى المستمر من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولايات المتحدة لدفاع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها ومستقبلها الديمقراطى.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين قبل خطاب بايدن أمام الشعب الأمريكي حول دعم واشنطن لشعب أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.
وبحسب البيان، ناقش الرئيسان كفاح أوكرانيا المستمر للدفاع عن حريتها واستقلالها من التدخل العسكري الروسي.
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