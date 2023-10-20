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الخارجية الصينية: أكثر من 1000 صينى غادروا إسرائيل

10/20/2023 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية إن أكثر من 1000 مواطن صيني غادروا إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين الفصائل الفلسطينية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، في مؤتمر صحافي، إنه وفقاً للإحصاءات الأولية، عاد المواطنون الصينيون الذين غادروا إسرائيل إلى وطنهم أو توجهوا إلى دولة ثالثة.

وقالت ماو إن 280 صينياً كانوا عالقين في مدينة سديروت بجنوب إسرائيل بالقرب من غزة عندما اندلع الصراع في البداية لكن جرى إجلاؤهم جميعاً.








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