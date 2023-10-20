الخارجية الصينية: أكثر من 1000 صينى غادروا إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية إن أكثر من 1000 مواطن صيني غادروا إسرائيل في ظل الصراع الدائر بينها وبين الفصائل الفلسطينية.
وحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، في مؤتمر صحافي، إنه وفقاً للإحصاءات الأولية، عاد المواطنون الصينيون الذين غادروا إسرائيل إلى وطنهم أو توجهوا إلى دولة ثالثة.
وقالت ماو إن 280 صينياً كانوا عالقين في مدينة سديروت بجنوب إسرائيل بالقرب من غزة عندما اندلع الصراع في البداية لكن جرى إجلاؤهم جميعاً.
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