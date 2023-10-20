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أمريكا تؤكد التزامها بمنع التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

10/20/2023 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت الولايات المتحدة على التزامها بدعم الدفاع عن شركائها فى الشرق الأوسط والتزامها بمنع تصعيد الصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتشاور بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي أيضا، الشراكة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع الإمارات العربية المتحدة.








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