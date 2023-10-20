أمريكا تؤكد التزامها بمنع التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) أكدت الولايات المتحدة على التزامها بدعم الدفاع عن شركائها فى الشرق الأوسط والتزامها بمنع تصعيد الصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتشاور بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي أيضا، الشراكة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع الإمارات العربية المتحدة.
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