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بعد 10 سنوات.. رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن زوجها الصحفى

10/20/2023 4:30:04 AM
(MENAFN- Youm7) أنهت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، 46 عامًا، علاقتها بزوجها أندريا جيامبرونو، 42 عامًا، وهو صحفي في شركة ميدياست Mediaset، ولديهما ابنة تدعى جينيفرا، تبلغ 7 سنوات، وقامت ميلوني بإلغاء الصداقة معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صور جنسية محرجة بثها برنامجه الساخر، وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.

وكتبت رئيسة الحكومة "هذا هو المكان الذي تنتهي فيه علاقتي مع أندريا جيامبرونو، والتى استمرت قرابة 10 سنوات"، وأضافت "أشكرك على السنوات الرائعة التي قضيناها معًا، والصعوبات التي مررنا بها، وعلى إعطائي أهم شيء في حياتي، وهي ابنتنا جينيفرا".

وأضافت ميلونى "لقد تباعدت مساراتنا لبعض الوقت، وحان الوقت للتعرف عليها، سأدافع عما كنا عليه، وسأدافع عن صداقتنا، وسأدافع بأي ثمن عن فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات تحب والدتها وتحب والدها، كما لم أستطع أن أحب والدي. "ليس لدي ما أقوله أكثر عن هذا."

وكان أثار أندريا جيامبرونو، جدلا واسعار فى إيطاليا ، في وقت سابق أيضا بسبب نصحه للفتيات بعدم شرب الكحول لتجنب التعرض للاغتصاب، وذلك تعليقا على قضية اغتصاب فتاة من قبل 7 شباب، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وتحدث جيامبرونو على الهواء مباشرة خلال برنامج الذي يقدمه كل يوم الاثنين على قناة Rete4 المملوكة لمجموعة ميدياست ، إحدى أكبر القنوات الخاصة في البلاد، عن حالات العنف الجنسي المختلفة التي هزت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا في باليرمو في بداية يوليو.

وفي هذه الحالة، وصفت الضحية كيف أجبرها مهاجموها على الشرب. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الفتاة وهي تترنح بينما يقودها 7 شبان بعيدًا.

وقالت إيلي شلاين، الأمينة الوطنية للحزب الديمقراطي: "أعرب عن تضامني مع ضحية الاغتصاب في باليرمو، التي لا يمكنها، بالإضافة إلى ما عاشته، أن تعاني من الإهانات الشائنة من أولئك الذين يجعلون الضحايا يشعرون بالذنب".

كما تعرض أندريا جيامبرونو لانتقادات شديدة من زميله المعروف، إنريكو مينتانا، رئيس قسم الأخبار فى الشبكة الاعلامية وقال "إذا ذهبت للتسوق بحقيبتك وتم سرقتها، فأنت تستحق ذلك.









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