انتخابات الزمالك.. 5 مرشحين يتنافسون على مقعد أمين الصندوق

MENAFN - Youm7) تشهد انتخابات نادى الزمالك المقرر لها اليوم الجمعة، بمقر النادى المنافسة بين 5 مرشحين على منصب أمين الصندوق، بعد إعلان خالد لطيف انسحابه من السباق الانتخابي وهم.

1- حسام المندوه



2-

عبد المجيد سليم

3- خالد لطيف "منسحب"

4- محمد قدري

5 - محمد الماوي

6- كريم عادل عبيد

وشدد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادى الزمالك على رجال الأمن المكلفين بتأمين العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط،حفاظاً على الاستقرار وخروج الانتخابات في أحسن صورة.

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات

كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون

من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات

النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.











