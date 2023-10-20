ظهور مميز لكبار السن فى انتخابات الزمالك

MENAFN - Youm7) شهدت انتخابات نادى الزمالك المقامة حالياً بمقر النادى لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة ظهور مميز لكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية.

وحرص مسئولو الزمالك على توفير الأجواء المناسبة لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وتوفير الكراسي المتحركة لمن لا يستطيع التحرك لمقر لجنته الانتخابية.

وبدأت الجمعية العمومية لنادى الزمالك في التوافد إلى مقر النادى صباح اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، ويدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.وأنطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.كبار السن يشاركون فى انتخابات الزمالك





كبار السن يشاركون فى انتخابات الزمالك





كبار السن يشاركون فى انتخابات الزمالك





كبار السن يشاركون فى انتخابات الزمالكانتخابات نادى الزمالك (11)





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