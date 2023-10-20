خلاف بين مندوبى العتال والقائمة الموحدة فى الخيمة الانتخابية بالزمالك

MENAFN - Youm7) شهدت الخيمة الانتخابية داخل نادي الزمالك خلافاً بين مندوبي هانى العتال المرشح على منصب نائب رئيس النادى ومندوبي القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، بسبب أماكن التواجد داخل الخيمة الانتخابية، والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وسريعا ما عادت الأجواء للهدوء من جديد بعد خلاف مندوبي المرشحين مع بعضهم البعض واستمرت عملية إدلاء الأعضاء بأصواتهم في الانتخابات بشكل طبيعى.

وبدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك التوافد إلى مقر النادى صباح اليوم، الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، ويدخل الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة.وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.