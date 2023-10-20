حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- العشرون من أكتوبر

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1958 - مجلس إدارة الرابطة الأدبية في الكويت يعقد اجتماعه الأول منذ تأسيسه في مايو وذلك بثانوية الشويخ التي اتخذتها الرابطة مقرا مؤقتا لها.

1971 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بفصل كلية العلوم والآداب والتربية بجامعة الكويت لتصبح كلية للعلوم وأخرى للآداب والتربية.

1973 - قوة الجهراء وهي لواء تابع للجيش الكويتي تتوجه إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا في إطار مشاركتها في حرب أكتوبر عام 1973.

1992 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة الذي يعد أول مجلس أمة بعد عودة الانتخابات النيابية بعد حل مجلس الأمة سنة 1985.

2001 - الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) توقعان اتفاقية في باريس لتأسيس جائزة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح للبحوث الخاصة بالمعوقين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الدورية وتبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار.

2002 -أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يقلد مديرة جامعة الكويت السابقة الدكتورة فايزة الخرافي وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى تقديرا منه للخدمات المميزة التي قدمتها ولإنجازاتها في مجال التعليم العالي.

2015 - الكاتب والمخرج والمنتج عبدالأمير التركي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 70 عاما وكان الراحل أحد أعمدة الإبداع الفني الكويتي الذي أثرى الساحة الفنية بأعمال وإبداعات محفورة في وجدان الكثيرين.

2016 - الفيلم الكويتي (حبيب الأرض) يفوز بالمركز الأول كأفضل فيلم طويل والفيلم الكويتي (سندرة) يفوز بالمركز الأول كأفضل فيلم قصير في مهرجان السينما الخليجي الثالث المنعقد في أبوظبي.

2020 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.

2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يعمل على ضبط نسب العمالة في البلاد. 2022 - أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة الكويت الدكتور موسى خورشيد يتسلم شهادة الزمالة الفخرية من الجمعية الأمريكية للجراحين كأول طبيب خليجي ينال هذا التقدير.(النهاية)