حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- العشرون من أكتوبر
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1958 - مجلس إدارة الرابطة الأدبية في الكويت يعقد اجتماعه الأول منذ تأسيسه في مايو وذلك بثانوية الشويخ التي اتخذتها الرابطة مقرا مؤقتا لها.
1971 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بفصل كلية العلوم والآداب والتربية بجامعة الكويت لتصبح كلية للعلوم وأخرى للآداب والتربية.
1973 - قوة الجهراء وهي لواء تابع للجيش الكويتي تتوجه إلى منطقة جبل الشيخ في سوريا في إطار مشاركتها في حرب أكتوبر عام 1973.
1992 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة الذي يعد أول مجلس أمة بعد عودة الانتخابات النيابية بعد حل مجلس الأمة سنة 1985.
2001 - الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) توقعان اتفاقية في باريس لتأسيس جائزة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح للبحوث الخاصة بالمعوقين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الدورية وتبلغ قيمتها نحو نصف مليون دولار.
2002 -أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يقلد مديرة جامعة الكويت السابقة الدكتورة فايزة الخرافي وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى تقديرا منه للخدمات المميزة التي قدمتها ولإنجازاتها في مجال التعليم العالي.
2015 - الكاتب والمخرج والمنتج عبدالأمير التركي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 70 عاما وكان الراحل أحد أعمدة الإبداع الفني الكويتي الذي أثرى الساحة الفنية بأعمال وإبداعات محفورة في وجدان الكثيرين.
2016 - الفيلم الكويتي (حبيب الأرض) يفوز بالمركز الأول كأفضل فيلم طويل والفيلم الكويتي (سندرة) يفوز بالمركز الأول كأفضل فيلم قصير في مهرجان السينما الخليجي الثالث المنعقد في أبوظبي.
2020 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يعمل على ضبط نسب العمالة في البلاد. 2022 - أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة الكويت الدكتور موسى خورشيد يتسلم شهادة الزمالة الفخرية من الجمعية الأمريكية للجراحين كأول طبيب خليجي ينال هذا التقدير.(النهاية)
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