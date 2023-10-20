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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 36ر1 دولار ليبلغ 25ر94 دولار

10/20/2023 4:29:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار ليبلغ 25ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 61ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 38ر92 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 05ر1 دولار ليبلغ 37ر89 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف



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