سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 36ر1 دولار ليبلغ 25ر94 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار ليبلغ 25ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 61ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 38ر92 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 05ر1 دولار ليبلغ 37ر89 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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