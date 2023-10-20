انطلاق القمة الخليجية مع (الآسيان) في الرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 10 (كونا) -- انطلقت في الرياض اليوم الجمعة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق اسيا (الآسيان) التي تهدف إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.
وتأتي القمة التي تحتضنها العاصمة السعودية تتويجا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين الجانبين.
كما تعقد القمة في الوقت الذي تزداد أهمية دول مجلس التعاون عالميا فضلا عن نموها وتنوعها الاقتصادي غير المسبوق الامر الذي يتطلب خلق شراكات مختلفة مع تكتلات اقليمية متعددة.
وأسست رابطة (آسيان) عام 1967 وتضم كلا من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي دار السلام وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. (النهاية)
ف ن / ط م ا
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