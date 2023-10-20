ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الخليجية مع (الآسيان): نرفض العنف في غزة تحت أي ذريعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 10 (كونا) -- اكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة رفضه القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة في غزة.
وشدد الامير محمد في كلمة افتتح بها قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول رابطة الاسيان بعد الترحيب بالحضور على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وقال "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون".
وانطلقت في العاصمة السعودية اليوم قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق اسيا (الآسيان) بمشاركة ممثل سمو امير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
ويشارك في اعمال القمة التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان كل من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وملك البحرين حمد بن خليفة ال خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق ال سعيد الى جانب قادة دول الاسيان.
وتهدف القمة المنعقدة في مدينة الرياض الى تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.(النهاية)
خ ن ش / ط م ا
MENAFN20102023000071011013ID1107275675
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