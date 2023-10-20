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ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الخليجية مع (الآسيان): نرفض العنف في غزة تحت أي ذريعة

10/20/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 10 (كونا) -- اكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة رفضه القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة في غزة.
وشدد الامير محمد في كلمة افتتح بها قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول رابطة الاسيان بعد الترحيب بالحضور على ضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وقال "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون".
وانطلقت في العاصمة السعودية اليوم قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق اسيا (الآسيان) بمشاركة ممثل سمو امير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
ويشارك في اعمال القمة التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان كل من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وملك البحرين حمد بن خليفة ال خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق ال سعيد الى جانب قادة دول الاسيان.
وتهدف القمة المنعقدة في مدينة الرياض الى تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.(النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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