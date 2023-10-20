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ولي العهد السعودي: 137 مليار دولار حجم تجارة دول مجلس التعاون مع (الآسيان)

10/20/2023 4:29:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 10 (كونا) -- قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن حجم تجارة دول الخليج مع دول رابطة جنوب شرق اسيا (الآسيان) وصل إلى 137 مليار دولار.
وذكر الامير محمد في كلمته خلال القمة الأولى بين الجانبين في الرياض ان حجم التجارة الخليجية مع دول الاسيان يزداد تطورا ونموا حيث بلغت نسبته 8 بالمئة من اجمالي تجارة دول مجلس التعاون العربية عالميا.
وأعرب عن التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات في ضوء الموارد البشرية والفرص التجارية التي تمتلكها دول المجموعتين.
وانطلقت في العاصمة السعودية اليوم قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة (الآسيان) بمشاركة ممثل سمو امير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
ويشارك في اعمال القمة التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان كل من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وملك البحرين حمد بن خليفة ال خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق ال سعيد الى جانب قادة دول الاسيان.
وتهدف القمة المنعقدة في مدينة الرياض الى تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأسست رابطة (آسيان) عام 1967 وتضم كلا من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي دار السلام وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



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