ولي العهد السعودي: 137 مليار دولار حجم تجارة دول مجلس التعاون مع (الآسيان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 20 - 10 (كونا) -- قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن حجم تجارة دول الخليج مع دول رابطة جنوب شرق اسيا (الآسيان) وصل إلى 137 مليار دولار.
وذكر الامير محمد في كلمته خلال القمة الأولى بين الجانبين في الرياض ان حجم التجارة الخليجية مع دول الاسيان يزداد تطورا ونموا حيث بلغت نسبته 8 بالمئة من اجمالي تجارة دول مجلس التعاون العربية عالميا.
وأعرب عن التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات في ضوء الموارد البشرية والفرص التجارية التي تمتلكها دول المجموعتين.
وانطلقت في العاصمة السعودية اليوم قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة (الآسيان) بمشاركة ممثل سمو امير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
ويشارك في اعمال القمة التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان كل من رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وملك البحرين حمد بن خليفة ال خليفة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق ال سعيد الى جانب قادة دول الاسيان.
وتهدف القمة المنعقدة في مدينة الرياض الى تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأسست رابطة (آسيان) عام 1967 وتضم كلا من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي دار السلام وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
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