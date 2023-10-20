ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم (نور شمس) الى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا) -- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مخيم (نور شمس) للاجئين شرق مدينة (طولكرم) شمال الضفة الغربية الى 13 شهيدا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرة في المخيم خلال عدوانه حيث وصلت حصيلة الشهداء الى 13 شهيدا بينهم خمسة اطفال.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر أمس الخميس المخيم تقدمتها جرافات ودارت مواجهات واشتباك مسلح واستخدم جيش الاحتلال طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات مستهدفا عددا من الشبان ما ادى إلى استشهاد واصابة بعضهم.
وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال منعتها من اسعاف الجرحى واعتقلت أحدهم مصابا بالرأس في وضع خطير من داخل مركبة الاسعاف كما لم تتمكن الطواقم الطبية من نقل خمسة من الشهداء الى المستشفى وتم وضعهم في مسجد المخيم ونقلوا الى المستشفى بعد انسحاب الجيش صباح اليوم.
وذكرت مصادر محلية ان اثنين من الشهداء عثر عليهما صباح اليوم في الاحراش القريبة من المخيم.
ودمرت قوات الاحتلال عددا من المنازل في المخيم جراء القصف من الطائرات المسيرة ودمرت البنى التحتية في الشوارع الرئيسة ما ادى الى انقطاع الكهرباء والمياه عن المخيم. (النهاية)
ن ق / ط م ا
MENAFN20102023000071011013ID1107275673
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