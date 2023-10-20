إشهار كتاب أنا من الرملة لفاروق مجدلاوي في المكتبة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)– أشهر الكاتب والناشر الدكتور فاروق مجدلاوي، كتابه "أنا من الرملة" مساء أمس الخميس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بحضور مثقفين وأكاديميين.

و"أنا من الرملة"، كتاب يروي السيرة الذاتية لمجدلاوي، يقع في 434 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن رحلة الكاتب والناشر منذ نشأته في مدينة الرملة الفلسطينية، وما مر به في حياته من إنجازات في عالم الأدب والنشر في الأردن والعالم.

وتضمن حفل الإشهار الذي أداره الدكتور صلاح جرار، مداخلتين نقديتين للكاتب والباحث محمد المشايخ وللدكتور سالم الدهام.

وأضاء جرار على سيرة مجدلاوي، باعتباره أحد أبرز المساهمين في الترويج للإبداع والأدب العربي، من خلال دار النشر التي يملكها، والتي قدمت لقراء العربية نماذج متنوعة ومتعددة من الفكر والعلم والثقافة، كما تناول سيرته الذاتية ورحلته المعرفية.

وأشار المشايخ في مداخلته إلى أن مجدلاوي، قضى حياته العلمية والنضالية في إيجاد موطئ قدم لإبداعاته وكتبه، مساهماً في نشر المعرفة وتأريخها للأجيال الجديدة، فضلاً عن توثيق الصورة البصرية في كتابه، متفاعلاً مع التاريخ والجغرافيا والسياسة وأدب الرحلات، في الأجناس الأدبية والفنية المختلفة.

وقدم الدهام، رؤية إنسانية للعلاقة التي تجمع مجدلاوي مع محيطه الثقافي والأدبي، مؤشراً على قدرته على التحاور وإقناع الآخر بوجهة نظر قائمة على الخبرة والتجربة، ومبيناً أن سيرة الكاتب، تلهم الأجيال الأجيال وتعلمهم العصامية، حيث يتكلم بضمير الغائب عن نفسه تواضعاً وبساطة.

وعدد مجدلاوي في حفل الإشهار، الأبواب التوثيقية التي يشملها كتابه، بفصوله الثمانية عشرة، متحدثاً عن طفولته وشبابه، ورحلته من الرملة إلى السلط، ودراسته في دمشق، ورغبته الأكيدة في العاطي مع الهم العربي والإنساني، وتراثه الأدبي، وإنجازات دار النشر.

--(بترا)

م خ/م ق/أس

20/10/2023 10:25:23