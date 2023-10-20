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البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة

10/20/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- صوت البرلمان الأوروبي مساء الخميس، لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة.
وطالب البرلمان بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، داعيا إلى التحقيق في قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.
وفي القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 500 صوت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم حماس، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "كما هو منصوص عليه ومقيد بالقانون الدولي"، فيما عارض 21 عضوا القرار، وامتنع 24 عضوا عن التصويب.
وعلى هذا النحو، فإن أي أعمال تقوم بها إسرائيل يجب أن تمتثل بشكل صارم للقانون الإنساني الدولي.
وقد خاض أعضاء البرلمان الأوروبي نقاشا حادا قبل دقائق من التصويت حول ما إذا كانت الدعوة إلى "وقف إطلاق النار" أو "هدنة إنسانية" – وقد حصل الأخير على أكبر عدد من الأصوات.
كما أكد البرلمان الأوروبي مجددا مخاوفه العميقة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن دعمه لحل الدولتين عن طريق التفاوض.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 10:01:06

MENAFN20102023000117011021ID1107275671

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