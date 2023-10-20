ارتفاع أسعار النفط مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تستعد لتسجيل ثاني المكاسب الأسبوعية لها على التوالي.
وصعد خام "برنت"، الذي يُنظر له كمؤشر أساسي لسوق النفط العالمية، فوق 93 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من عتبة 91 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" .
وارتفعت أسعار النفط الخميس عند التسوية بما يعادل 1 بالمئة، وسط قلق المتعاملين من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 09:39:46
MENAFN20102023000117011021ID1107275670
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