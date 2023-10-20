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ارتفاع أسعار النفط مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط

10/20/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تستعد لتسجيل ثاني المكاسب الأسبوعية لها على التوالي.
وصعد خام "برنت"، الذي يُنظر له كمؤشر أساسي لسوق النفط العالمية، فوق 93 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من عتبة 91 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" .
وارتفعت أسعار النفط الخميس عند التسوية بما يعادل 1 بالمئة، وسط قلق المتعاملين من احتمال ‏تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.‏
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
20/10/2023 09:39:46

MENAFN20102023000117011021ID1107275670

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