23 شهيدا وأكثر من 114 جريحاً بقصف لمنازل في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 تشرين الأول (بترا)- ارتقى 23 شهيدا على الأقل وأصيب أكثر من 114 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية في القطاع، في بيان على تلغرام، إن "طيران الاحتلال استهدف بشكل متزامن 6 منازل، بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، مشيرة إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل.

ودمرت غارة جوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد العمري في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

ويعود تأسيس المسجد للعصر المملوكي، وسبق أن دمر قصف إسرائيلي المسجد خلال العدوان على غزة في 2014 .

وأعلنت مصادر طبية الليل الماضي استشهاد ثمانية مواطنين مسيحيين بينهم أطفال وإصابة عدد كبير بجراح في قصف مئات النازحين داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.

وتعد كنيسة بيرفيريوس ثالث اقدم كنيسة بالعالم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

20/10/2023 09:07:42