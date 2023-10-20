بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 20 تشرين الأول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة، مساء أمس الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا .

وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

20/10/2023 08:50:14