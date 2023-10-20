بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا
التاريخ
10/20/2023 4:29:26 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 تشرين الأول (بترا)- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة، مساء أمس الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا .
وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
20/10/2023 08:50:14
MENAFN20102023000117011021ID1107275668
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