مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال وليبيا وهاييتي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 تشرين الأول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، اجتماعا بشأن الصومال، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من رئيسة البعثة الأممية هناك كاتريونا لينغ، كما بحث المجلس في جلستين منفصلتين العقوبات على ليبيا وعلى هاييتي.

وسلطت كاتريونا لينغ الضوء على التطورات السياسية، بما في ذلك بيان المجلس الاستشاري الوطني الذي يتضمن مقترحات لنظام انتخابي مستقبلي.

وقالت المسؤولة الأممية، إن اثنين منها وهما: النظام الرئاسي والتزامن المقترح لجداول انتخابات الولايات الأعضاء الفيدرالية مع تمديد الولايات الحالية، كانا مثيرين للجدل، مشددة على أن جميع التعديلات الدستورية يجب أن تستند إلى الحوار الشامل والتوافق والعمليات التشريعية.

وبشأن ليبيا، قرر مجلس الأمن الدولي في جلسة مختلفة، وبالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على ليبيا لغاية شباط 2025.

وأدان القرار الذي حمل الرقم 2701، محاولات تصدير النفط بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات الموازية عدم التصرف تحت سلطة الحكومة الليبية. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة. ودعا الجميع على الدول الأعضاء عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع الصراع.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، قراراً بالإجماع جدد بموجبه العقوبات المفروضة على الجهات والأفراد في هاييتي لمدة سنة كاملة بما في ذلك السفر والأسلحة وغيرها.

وطالب القرار الذي حمل الرقم 2700، بالوقف الفوري لأعمال العنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة.

--(بترا)

م د/م ق/أس

20/10/2023 08:01:40