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أجواء معتدلة بوجه عام اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدًا

10/20/2023 4:29:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- تسود أجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة بوجه عام اليوم الجمعة، وتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
20/10/2023 07:56:50

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