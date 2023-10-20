أجواء معتدلة بوجه عام اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- تسود أجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة بوجه عام اليوم الجمعة، وتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 29 - 15، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
20/10/2023 07:56:50
MENAFN20102023000117011021ID1107275665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.