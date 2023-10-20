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بطريركية القدس تدين استهداف إسرائيل للمؤسسات الكَنَسية في غزة

10/20/2023 4:29:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 تشرين الأول(بترا) - أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية مساء الخميس بياناً استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الإسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها بمدينة غزة.
وأكدت البطريركية في بيان لها، أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الـ 13 يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها. وأشارت البطريركية في بيانها أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، والمستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس المسيحية في هذا الصدد.
وشددت البطريركية، أنها لن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
20/10/2023 00:24:04

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