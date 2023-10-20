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ذكرى ميلاد ليلى فوزى.. قصة زيجاتها بين مطرب وممثل وإذاعى كبير

10/20/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة
ليلى فوزى ، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم ورحلت فى الـ12 من شهر يناير عام 2005، بعد مسيرة طويلة امتلأت بالأدوار المميزة والحضور الطاغى لإحدى أشهر جميلات السينما المصرية ممن أثروا فيها.

الفنانة الراحلة ليلى فوزى اشتهرت بلقب فيرجينيا جميلة الجميلات، استناداً لدورها فى فيلم "الناصر صلاح الدين"، خاصة لتميزها بجمالها الشديد، فسبق وحصلت ليلى فوزى على لقب "ملكة جمال مصر" عام 1940، وكان جمالها الشديد بوابتها لعالم الفن الذى بدأت مشوارها فيه
عام 1941 بفيلم حمل اسم "مصنع الزوجات".

ليلى فوزى تزوجت للمرة الأولى من الفنان عزيز عثمان صاحب أغنية "بطلوا ده واسمعوا ده الغراب ياوقعة سودا جوزوه أحلى يمامة"، وكان صديق والدها وفى سن مقارب لسنه.

ثم تزوجت بعده من الفنان أنور وجدى، وعاشت معه أشهر قليلة من السعادة التى لم تكتمل، بعدما مرض بشدة وتدهورت حالته الصحية وتوفى في السويد، لتعيش جميلة الجميلات صدمة كبيرة حاولت التغلب عليها بالعمل.

وبعد فترة تزوجت من الإذاعى الكبير جلال معوض، واستقرت حياتها بشكل كبير وساعدها ذلك على تقديم مجموعة من الأدوار المهمة في مشوارها الفني، مثل: فيلم "ضربة شمس" أمام نور الشريف، وفي التلفزيون قدمت مسلسلات رائعة منها "علي الزيبق"، "هوانم جاردن سيتي" و"بوابة الحلواني"، ورحلت جميلة الجميلات عن عالمنا فى 12 يناير عام 2005.







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