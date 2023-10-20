ذكرى ميلاد ليلى فوزى.. قصة زيجاتها بين مطرب وممثل وإذاعى كبير

(MENAFN
- Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة
ليلى فوزى ، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم ورحلت فى الـ12 من شهر يناير عام 2005، بعد مسيرة طويلة امتلأت بالأدوار المميزة والحضور الطاغى لإحدى أشهر جميلات السينما المصرية ممن أثروا فيها.
الفنانة الراحلة ليلى فوزى اشتهرت بلقب فيرجينيا جميلة الجميلات، استناداً لدورها فى فيلم "الناصر صلاح الدين"، خاصة لتميزها بجمالها الشديد، فسبق وحصلت ليلى فوزى على لقب "ملكة جمال مصر" عام 1940، وكان جمالها الشديد بوابتها لعالم الفن الذى بدأت مشوارها فيه
عام 1941 بفيلم حمل اسم "مصنع الزوجات".
ليلى فوزى تزوجت للمرة الأولى من الفنان عزيز عثمان صاحب أغنية "بطلوا ده واسمعوا ده الغراب ياوقعة سودا جوزوه أحلى يمامة"، وكان صديق والدها وفى سن مقارب لسنه.
ثم تزوجت بعده من الفنان أنور وجدى، وعاشت معه أشهر قليلة من السعادة التى لم تكتمل، بعدما مرض بشدة وتدهورت حالته الصحية وتوفى في السويد، لتعيش جميلة الجميلات صدمة كبيرة حاولت التغلب عليها بالعمل.
وبعد فترة تزوجت من الإذاعى الكبير جلال معوض، واستقرت حياتها بشكل كبير وساعدها ذلك على تقديم مجموعة من الأدوار المهمة في مشوارها الفني، مثل: فيلم "ضربة شمس" أمام نور الشريف، وفي التلفزيون قدمت مسلسلات رائعة منها "علي الزيبق"، "هوانم جاردن سيتي" و"بوابة الحلواني"، ورحلت جميلة الجميلات عن عالمنا فى 12 يناير عام 2005.
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