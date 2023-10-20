نهى عابدين: توقعت إثارة ما تيجى نشوف الجدل.. وأنا من عشاق مصطفى محمود

MENAFN - Youm7) أعربت الفنانة نهى عابدين عن سعادتها بالنجاح اللافت الذى يحققه حكاية "ما تيجى نشوف " من مسلسل "55 مشكلة حب"، الذى يتم عرضه على قناة ON، وقالت لـ"اليوم السابع" إن التجربة جيدة للغاية من كل النواحى سواء بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطى للمرة الأولى وكذلك الفنانين المشاركين في البطولة، وهذا جعل أجواء التصوير كانت سلسة للغاية وكلها حب ودعم.

وأشارت نهى عابدين إلى أنها من محبى وعشاق الدكتور مصطفى محمود وتحرص دائماً على قراءة كتبه منذ صغرها، وعندما عرض عليها المشاركة في حكاية مأخوذة عن كتاب له تحمست للغاية، لافتة أن السيناريو كذلك مكتوب بشكل مميز للغاية من المؤلف عمرو محمود ياسين الذى يعد من الكتاب المميزين على الساحة وأعماله دائما ما تكون مميزة وتحقق النجاح.

نهى عابدين

وتابعت نهى عابدين أنها توقعت إثارة الحكاية الجدل بين الجمهور ووضع التساؤلات منذ قراءة الحلقات، لاسيما أنها شعرت بذلك وهى تقرأ السيناريو وكانت تنتظر الوصول إلى النهاية لمعرفة ما سيحدث في النهاية، وهو ما حدث بالفعل مع الجمهور، مشيرة إلى أن الجدل الذى أثير على مواقع التواصل والتفاعل الكبير من الجمهور والبحث عن الوصول للغز الأحداث يعد نجاحا كبيرا للعمل وهذا هو المطلوب.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" طولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، والعمل إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

الفنانة نهى عابدين