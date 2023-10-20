نهى عابدين: توقعت إثارة ما تيجى نشوف الجدل.. وأنا من عشاق مصطفى محمود

(MENAFN
- Youm7) أعربت الفنانة نهى عابدين عن سعادتها بالنجاح اللافت الذى يحققه حكاية "ما تيجى نشوف " من مسلسل "55 مشكلة حب"، الذى يتم عرضه على قناة ON، وقالت لـ"اليوم السابع" إن التجربة جيدة للغاية من كل النواحى سواء بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطى للمرة الأولى وكذلك الفنانين المشاركين في البطولة، وهذا جعل أجواء التصوير كانت سلسة للغاية وكلها حب ودعم.
وأشارت نهى عابدين إلى أنها من محبى وعشاق الدكتور مصطفى محمود وتحرص دائماً على قراءة كتبه منذ صغرها، وعندما عرض عليها المشاركة في حكاية مأخوذة عن كتاب له تحمست للغاية، لافتة أن السيناريو كذلك مكتوب بشكل مميز للغاية من المؤلف عمرو محمود ياسين الذى يعد من الكتاب المميزين على الساحة وأعماله دائما ما تكون مميزة وتحقق النجاح.
نهى عابدين
وتابعت نهى عابدين أنها توقعت إثارة الحكاية الجدل بين الجمهور ووضع التساؤلات منذ قراءة الحلقات، لاسيما أنها شعرت بذلك وهى تقرأ السيناريو وكانت تنتظر الوصول إلى النهاية لمعرفة ما سيحدث في النهاية، وهو ما حدث بالفعل مع الجمهور، مشيرة إلى أن الجدل الذى أثير على مواقع التواصل والتفاعل الكبير من الجمهور والبحث عن الوصول للغز الأحداث يعد نجاحا كبيرا للعمل وهذا هو المطلوب.
"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" طولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، والعمل إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.
الفنانة نهى عابدين
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