سليمان عيد: كلنا نازلين النهارده عند المنصة لنعلن غضبنا ضد ما يحصل من إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) أعلن الفنان
سليمان عيد ، مشاركته فى الوقفة التضامنية مع غزة، المقرر لها اليوم بعد صلاة الجمعة، أمام النصب التذكارى فى مدينة نصر، وقال عيد لـ
"اليوم السابع": "ما يحدث من مجازر من المحتل في فلسطين ما هو إلا وحشية
ظالمة ومستبدة ضد الإنسانية الله ينصر إخواننا في فلسطين، والنهارده كلنا نازلين انهاردة عند المنصة لنعلن
غضبنا ضد العدو الاسرئيلى على فلسطين".
وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".
وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".
وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".
واختتم البيان: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة
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