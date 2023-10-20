لو بشرتك خمرية؟ خطوات هتساعدك في الحصول على مكياج مميز

(MENAFN
- Youm7) يمكن أن يختلط الأمرعلى صاحبات البشرة الخمرية عند اختيار كريم الأساس المناسب لعمل مكياج يتوافق مع لون بشرتهن ويساعدهن على الظهور بشكل جذاب، ووفقًا لما جاء في موقع treehugger
نستعرض فى هذا التقرير خلال السطور التالية نصائح لاختيار المكياج المناسب للبشرة الخمرية.
فتاة تضع كريم الأساس كريم أساس للبشرة الخمرية:
عند اختيار
كريم أسا
للبشرة الخمرية يفضل أن تبحثين عن ألوان سواء باردة ودافئة ومحايدة، ومن الأفضل أن تقللي من وضع كريم الأساس وتسخدمين خافي العيوب .
أحمر الخدود للبشرة الخمرية:
تجنبي اختيارالألوان الفاتحة لأنها تأكسد على البشرة ولكن اختياري اللون الخوخي والوردي والبرونزي اللامع أفضل.
هايلايتر للبشرة الخمرية:
قد يكون اختيارالهايلايتر المناسب أمرًا صعبًا بالنسبة للون البشرة الخمرية بسبب أن معظم الألوان المتاحة تشبه طبيعة البشرة فمن الممكن أن تحول البشرة للون شاحب، لذا اختاري الألوان الشاحبة واختاري ألوان لامعة مثل اللون الذهبي.
أحمر الشفاه للون البشرة الخمرية:
ابحثي عن أحمر الشفاه يعمل على توازن لون البشرة، لذا اختاري اللون التوتي والبني ويفضل أن تختاري الألوان الداكنة الشوكولاتة، والبرتقالي أو أصفر.
ظلال عيون زيتونى :
اختاري ظلال العيون للبشرة الخمرية من الظلال الذهبية والبرونزية المثالية للون البشرة.
نصائح هامة عند اختيار مكياج البشرة الخمرية:
- عدد كثير من الفتيات يفضلن وضع ظلال الحواجب الداكنة وقد
تبدو ملفتة للإنتباه، لذا اختاري ظلال حواجب رمادي أو بني ليناسب لون البشرة.
-تجنبي وضع" البرونز" بشكل كثيف على الوجه فالبشرة الخمرية لها تأثير طبيعي بدون وضع أي" برونز"، لكي لا تظهر في مظهر وكأنك محترقة من الشمس.
-حددي عينيك بالكحل أو الكحل الأسود أو البني هذه الظلال تساعد على إظهار العين.
عيون
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