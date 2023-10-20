لو بشرتك خمرية؟ خطوات هتساعدك في الحصول على مكياج مميز

MENAFN - Youm7) يمكن أن يختلط الأمرعلى صاحبات البشرة الخمرية عند اختيار كريم الأساس المناسب لعمل مكياج يتوافق مع لون بشرتهن ويساعدهن على الظهور بشكل جذاب، ووفقًا لما جاء في موقع treehuggerنستعرض فى هذا التقرير خلال السطور التالية نصائح لاختيار المكياج المناسب للبشرة الخمرية.

فتاة تضع كريم الأساس كريم أساس للبشرة الخمرية:

عند اختيار

كريم أسا

للبشرة الخمرية يفضل أن تبحثين عن ألوان سواء باردة ودافئة ومحايدة، ومن الأفضل أن تقللي من وضع كريم الأساس وتسخدمين خافي العيوب .

أحمر الخدود للبشرة الخمرية:

تجنبي اختيارالألوان الفاتحة لأنها تأكسد على البشرة ولكن اختياري اللون الخوخي والوردي والبرونزي اللامع أفضل.

هايلايتر للبشرة الخمرية:

قد يكون اختيارالهايلايتر المناسب أمرًا صعبًا بالنسبة للون البشرة الخمرية بسبب أن معظم الألوان المتاحة تشبه طبيعة البشرة فمن الممكن أن تحول البشرة للون شاحب، لذا اختاري الألوان الشاحبة واختاري ألوان لامعة مثل اللون الذهبي.

أحمر الشفاه للون البشرة الخمرية:

ابحثي عن أحمر الشفاه يعمل على توازن لون البشرة، لذا اختاري اللون التوتي والبني ويفضل أن تختاري الألوان الداكنة الشوكولاتة، والبرتقالي أو أصفر.

ظلال عيون زيتونى :

اختاري ظلال العيون للبشرة الخمرية من الظلال الذهبية والبرونزية المثالية للون البشرة.





نصائح هامة عند اختيار مكياج البشرة الخمرية:

- عدد كثير من الفتيات يفضلن وضع ظلال الحواجب الداكنة وقد

تبدو ملفتة للإنتباه، لذا اختاري ظلال حواجب رمادي أو بني ليناسب لون البشرة.





-تجنبي وضع" البرونز" بشكل كثيف على الوجه فالبشرة الخمرية لها تأثير طبيعي بدون وضع أي" برونز"، لكي لا تظهر في مظهر وكأنك محترقة من الشمس.





-حددي عينيك بالكحل أو الكحل الأسود أو البني هذه الظلال تساعد على إظهار العين.

عيون



