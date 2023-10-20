قطع ملابس عليك تجنب ارتدائها فى عام 2024.. موضة وخلصت

MENAFN - Youm7) تهتم الكثيرات من النساء بالالتزام بالموضة والأناقة، فى كل موسم، لذلك يتابعن عروض الأزياء، والصفحات العالمية، لاقتناء كل ما هو جديد ومميز، لكن على الرغم من ذلك هناك من تحب أن تكون أنيقة، دون التزام بموضة الموسم، ولا تمانع من ارتداء قطع قديمة توجد بخزانتها، لكن بحسب موقع "insider" هناك بعض القطع القديمة لا تناسب خريف 2023 ولا يمكن ارتداؤها فى عام 2024 ، ويجب استبدالها بقطع أخرى، نستعرضها فى التقرير التالى.

موضة استبدال نظارتك الشمسية المستديرة بأخرى

استمرت النظارة المستديرة عدة سنوات موجودة على ساحة الموضة، لكن وفقا لكاتيا بيتشكوفا، خبيرة الموضة ، فإنها لم تعد رائجة، وبدلا منها يمكن اختيار نظارات شمسية أصغر حجما ومستطيلة.

النظارة المستديرة استبدال الجواكت الضيقة بأخرى كبيرة الحجم

في هذا الموسم تظهر الطبقات المتعددة في الملابس موضة مميزة، فبالتالي الجواكيت الضيقة ستكون غير مناسبة، فبدلاً من ذلك يمكن اختيار جاكيت كبير الحجم ذى أكتاف محددة، أو الحصول على مقاس أكبر بدرجة واحدة من المعتاد سيسمح لك بوضع المزيد من الطبقات تحته.

السترة الضيقة استبدال عصابات الرأس بالمشابك ودبابيس شعر

هناك الكثير من أنماط عصابات الرأس، لكن المشابك تعود من جديد، فبدلا من عصابات الرأس التسعينية، اختاري مشابك الشعر أو دبابيس الشعر الجريئة، لتبدو رائعة بشكل خاص إذا كنت تصففين شعرك بشكل مستقيم.

عصبة الشعرفستان طويل بدلاً من الفستان المكشكش

تعتبر الفساتين المكشكشة جميلة ومنعشة لفصل الصيف، ولكن هناك أنماط أكثر حداثة يمكنك تجربتها، فبدلا منها، استبدليها بفستان طويل مصنوع من الحرير أو من الساتان.

فستان طويل



