قطع ملابس عليك تجنب ارتدائها فى عام 2024.. موضة وخلصت

(MENAFN
- Youm7) تهتم الكثيرات من النساء بالالتزام بالموضة والأناقة، فى كل موسم، لذلك يتابعن عروض الأزياء، والصفحات العالمية، لاقتناء كل ما هو جديد ومميز، لكن على الرغم من ذلك هناك من تحب أن تكون أنيقة، دون التزام بموضة الموسم، ولا تمانع من ارتداء قطع قديمة توجد بخزانتها، لكن بحسب موقع "insider" هناك بعض القطع القديمة لا تناسب خريف 2023 ولا يمكن ارتداؤها فى عام 2024 ، ويجب استبدالها بقطع أخرى، نستعرضها فى التقرير التالى.
موضة استبدال نظارتك الشمسية المستديرة بأخرى
استمرت النظارة المستديرة عدة سنوات موجودة على ساحة الموضة، لكن وفقا لكاتيا بيتشكوفا، خبيرة الموضة ، فإنها لم تعد رائجة، وبدلا منها يمكن اختيار نظارات شمسية أصغر حجما ومستطيلة.
النظارة المستديرة استبدال الجواكت الضيقة بأخرى كبيرة الحجم
في هذا الموسم تظهر الطبقات المتعددة في الملابس موضة مميزة، فبالتالي الجواكيت الضيقة ستكون غير مناسبة، فبدلاً من ذلك يمكن اختيار جاكيت كبير الحجم ذى أكتاف محددة، أو الحصول على مقاس أكبر بدرجة واحدة من المعتاد سيسمح لك بوضع المزيد من الطبقات تحته.
السترة الضيقة استبدال عصابات الرأس بالمشابك ودبابيس شعر
هناك الكثير من أنماط عصابات الرأس، لكن المشابك تعود من جديد، فبدلا من عصابات الرأس التسعينية، اختاري مشابك الشعر أو دبابيس الشعر الجريئة، لتبدو رائعة بشكل خاص إذا كنت تصففين شعرك بشكل مستقيم.
عصبة الشعر
فستان طويل بدلاً من الفستان المكشكش
تعتبر الفساتين المكشكشة جميلة ومنعشة لفصل الصيف، ولكن هناك أنماط أكثر حداثة يمكنك تجربتها، فبدلا منها، استبدليها بفستان طويل مصنوع من الحرير أو من الساتان.
فستان طويل
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