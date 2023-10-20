لم يتخل عن أليفه.. فكيف يتخلى عن أرضه؟ أطفال فلسطين يحتضنون حيواناتهم وسط القصف

MENAFN - Youm7) بيديه الصغيرة يمسح آثار الغبار عن وجهه، وباليد الأخرى يحمل حيوانه الأليف، يخرج من بين الأنقاض، أو يجلس في المستشفى ليتلقى العلاج، فيصحبه معه ولا يتخلى عنه أبداً، فهل تعتقد إنه سيتخلى عن أرضه؟، هذا ما حدث في بعض اللقطات التى أخذتلأطفال فلسطين بعد قصف غزة واستشهاد عدد كبير منهم في عمر الزهور الذين غرقوا في دمائهم، والذي بقى منهم على قيد الحياة وفقد عائلته، والبعض الآخر منهم ظهر متمسكاً بآخر ما لديه من حياة ووفاء مع حيواناتهم الأليفة التي يمتلكونها، وكأنهم يقولون للعالم نحن لازلنا نحافظ على إنسانيتنا.

اطفال فلسطين لم يتخل عن حيوانه الأليف.. فكيف يتخلى عن أرضه؟ مشاهد الدمار التي لحقت بغزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدانيين العزل، خاصة الأطفال الذين راحوا ضحية الاعتداء الغاشم، لم تكن تتصدر المشهد فحسب، فمشاهد الضحايا من الشهداء الأطفال ادمت قلوب العالم العربي، وعلى الجانب الآخر كان للأطفال رأياً مختلف، حيث تمسكوا بالحياة وسط هذا الكم من الدمار كان بمثابة شُعلة الأمل، حيث ظهر بعضهم مبتسماً بعد تأكده من نجاة أفراد عائلته.





طفل فلسطيني

وظهر العديد من الأطفال وهم يحملون كلابهم وقططهم، حتى العصافير، التي لم تطير خوفاً وفزعاً، بل استسلمت لقدر الله، وظلت واقفة صامدة على كتف صديقها الذي يعلوه الرماد الذي تسببت فيه القذائف المميتة، والتى ظهرت فى إحدى الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى مع الصور الأخرى لأطفال يحملون حيواناتهم الأليفة.

طفل يحمل عصفور

من بين الخوف والابتسامة فرحاً بقدرة الأطفال الصغار على حماية حيواناتهم الأليفة إلا أن الألم لم ينسى، ولم يجعلهم الخوف يتركون أوطانهم، فهم لم يتخلوا عن حيواناتهم الأليفة، فهل يعتقد أحد أنهم سيتخلون عن أرضهم؟.

طفل





طفلة





قصف غزة



