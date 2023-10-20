Friday, 20 October 2023 12:08 GMT

لم يتخل عن أليفه.. فكيف يتخلى عن أرضه؟ أطفال فلسطين يحتضنون حيواناتهم وسط القصف

10/20/2023 4:28:55 AM
(MENAFN- Youm7) بيديه الصغيرة يمسح آثار الغبار عن وجهه، وباليد الأخرى يحمل حيوانه الأليف، يخرج من بين الأنقاض، أو يجلس في المستشفى ليتلقى العلاج، فيصحبه معه ولا يتخلى عنه أبداً، فهل تعتقد إنه سيتخلى عن أرضه؟، هذا ما حدث في بعض اللقطات التى أخذت
لأطفال فلسطين بعد قصف غزة واستشهاد عدد كبير منهم في عمر الزهور الذين غرقوا في دمائهم، والذي بقى منهم على قيد الحياة وفقد عائلته، والبعض الآخر منهم ظهر متمسكاً بآخر ما لديه من حياة ووفاء مع حيواناتهم الأليفة التي يمتلكونها، وكأنهم يقولون للعالم نحن لازلنا نحافظ على إنسانيتنا.


اطفال فلسطين لم يتخل عن حيوانه الأليف.. فكيف يتخلى عن أرضه؟ مشاهد الدمار التي لحقت بغزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدانيين العزل، خاصة الأطفال الذين راحوا ضحية الاعتداء الغاشم، لم تكن تتصدر المشهد فحسب، فمشاهد الضحايا من الشهداء الأطفال ادمت قلوب العالم العربي، وعلى الجانب الآخر كان للأطفال رأياً مختلف، حيث تمسكوا بالحياة وسط هذا الكم من الدمار كان بمثابة شُعلة الأمل، حيث ظهر بعضهم مبتسماً بعد تأكده من نجاة أفراد عائلته.



طفل فلسطيني

وظهر العديد من الأطفال وهم يحملون كلابهم وقططهم، حتى العصافير، التي لم تطير خوفاً وفزعاً، بل استسلمت لقدر الله، وظلت واقفة صامدة على كتف صديقها الذي يعلوه الرماد الذي تسببت فيه القذائف المميتة، والتى ظهرت فى إحدى الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى مع الصور الأخرى لأطفال يحملون حيواناتهم الأليفة.


طفل يحمل عصفور

من بين الخوف والابتسامة فرحاً بقدرة الأطفال الصغار على حماية حيواناتهم الأليفة إلا أن الألم لم ينسى، ولم يجعلهم الخوف يتركون أوطانهم، فهم لم يتخلوا عن حيواناتهم الأليفة، فهل يعتقد أحد أنهم سيتخلون عن أرضهم؟.


طفل



طفلة



قصف غزة








MENAFN20102023000132011024ID1107275655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث