من شادية أبو غزالة لدلال مغربي.. مناضلات فلسطينيات وقفن في وجه الاحتلال

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- Youm7) على الرغم من المعاناة التي تمر بها المرأة الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 إلا أنها تميزت بالصمود والمثابرة فلا تكل من النضال والكفاح الثوري، إلى أن يخرج آخر محتل من أرضها، وهناك نماذج كثيرة لفتيات وسيدات فضلن العمل الفدائي وضحين بأعمارهن في سبيله، في تقريرنا نتعرف على بعضهن.
ليلى خالد المناضلة ليلى خالد
المناضلة ليلى خالد، من مواليد حيفا عام 1944، قامت بخطف طائرة من شركة العال الإسرائيلية وحولت مسارها إلى سوريا، مطالبة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين وهذا في عام 1969، وبعد نجاح العملية بفترة غير وجيزة قامت بخطف طائرة من شركة أمريكية، وهبطت في لندن و تم القبض عليها في هذه العملية وظلت أسيرة لدى "سكوتلاند يارد" حتى قاموا بالإفراج عنها أثناء اتفاقية لتبادل الأسرى.
بعد ذلك التحقت ليلى خالد بالمقاومة الفلسطينية في لبنان، ثم ترأست الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتحت شعار الاتحاد قامت بتأسيس بيت أطفال الصمود لرعاية أبناء الشهداء الفلسطينيين، عملت على حشد النساء للدفاع عن حقوقهن وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال منظمة المرأة الفلسطينية التي التحقت بها في عام 1986.
شادية أبو غزالة المناضلة شادية أبو غزالة
ولدت المناضلة شادية أبو غزالة عام 1949 في نابلس بفلسطين، منذ صغرها كانت ضمن الحركة الوطنية، حيث انضمت إلى حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير الأرض الفلسطينية، كما شاركت في الكثير من العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي نوفمبر 1968 كانت تقوم بصنع قنبلة لتفجرها في منطقة بتل أبيب، ولكن ما حدث أحزن الجميع فقد انفجرت القنبلة بين يديها واستشهدت على الفور.
زكية شموط
الفدائية زكية شموط
زكية شموط، ولدت في مدينة حيفا عام 1945، فدائية فلسطينية نفذت العديد من العمليات الفدائية
ضد الاحتلال الإسرائيلي بلغت ما يقرب من 7 عمليات، وتم أسرها أكثر من مرة، وفي إحدى المرات كانت تحمل طفلتها في أحشائها، و حكم عليها بالسجن 12 عامًا،
فوضعتها في محبسها وكانت أول طفلة تولد في السجون الإسرائيلية، وأسمتها" ناديا" وفي عام 1983 أطلق سراحها ونفيت خارج البلاد.
دلال_المغربي
الشهيدة دلال المغربي
دلال المغربي، ولدت عام 1958 داخل مخيمات اللجوء بيروت في لبنان،
أشهر المناضلات الفلسطينيات، تدربت على عدة دورات عسكرية وعلى حمل السلاح، قامت بعمل عدة عمليات، وقد نجحت دلال المغربي في الوصول إلى تل أبيب واستولت على حافلة جنود إسرائيلية، وحدث اشتباك بين الفدائيين والاسرائيليين، وبعدها قامت دلال بتفجير الحافلة.
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