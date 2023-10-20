من شادية أبو غزالة لدلال مغربي.. مناضلات فلسطينيات وقفن في وجه الاحتلال

MENAFN - Youm7) على الرغم من المعاناة التي تمر بها المرأة الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 إلا أنها تميزت بالصمود والمثابرة فلا تكل من النضال والكفاح الثوري، إلى أن يخرج آخر محتل من أرضها، وهناك نماذج كثيرة لفتيات وسيدات فضلن العمل الفدائي وضحين بأعمارهن في سبيله، في تقريرنا نتعرف على بعضهن.





ليلى خالد المناضلة ليلى خالد

المناضلة ليلى خالد، من مواليد حيفا عام 1944، قامت بخطف طائرة من شركة العال الإسرائيلية وحولت مسارها إلى سوريا، مطالبة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين وهذا في عام 1969، وبعد نجاح العملية بفترة غير وجيزة قامت بخطف طائرة من شركة أمريكية، وهبطت في لندن و تم القبض عليها في هذه العملية وظلت أسيرة لدى "سكوتلاند يارد" حتى قاموا بالإفراج عنها أثناء اتفاقية لتبادل الأسرى.

بعد ذلك التحقت ليلى خالد بالمقاومة الفلسطينية في لبنان، ثم ترأست الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتحت شعار الاتحاد قامت بتأسيس بيت أطفال الصمود لرعاية أبناء الشهداء الفلسطينيين، عملت على حشد النساء للدفاع عن حقوقهن وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال منظمة المرأة الفلسطينية التي التحقت بها في عام 1986.





شادية أبو غزالة المناضلة شادية أبو غزالة

ولدت المناضلة شادية أبو غزالة عام 1949 في نابلس بفلسطين، منذ صغرها كانت ضمن الحركة الوطنية، حيث انضمت إلى حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير الأرض الفلسطينية، كما شاركت في الكثير من العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي نوفمبر 1968 كانت تقوم بصنع قنبلة لتفجرها في منطقة بتل أبيب، ولكن ما حدث أحزن الجميع فقد انفجرت القنبلة بين يديها واستشهدت على الفور.

زكية شموط





الفدائية زكية شموط

زكية شموط، ولدت في مدينة حيفا عام 1945، فدائية فلسطينية نفذت العديد من العمليات الفدائية

ضد الاحتلال الإسرائيلي بلغت ما يقرب من 7 عمليات، وتم أسرها أكثر من مرة، وفي إحدى المرات كانت تحمل طفلتها في أحشائها، و حكم عليها بالسجن 12 عامًا،

فوضعتها في محبسها وكانت أول طفلة تولد في السجون الإسرائيلية، وأسمتها" ناديا" وفي عام 1983 أطلق سراحها ونفيت خارج البلاد.





دلال_المغربي





الشهيدة دلال المغربي

دلال المغربي، ولدت عام 1958 داخل مخيمات اللجوء بيروت في لبنان،

أشهر المناضلات الفلسطينيات، تدربت على عدة دورات عسكرية وعلى حمل السلاح، قامت بعمل عدة عمليات، وقد نجحت دلال المغربي في الوصول إلى تل أبيب واستولت على حافلة جنود إسرائيلية، وحدث اشتباك بين الفدائيين والاسرائيليين، وبعدها قامت دلال بتفجير الحافلة.



