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ننشر خطوط النقل الجماعى فى أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة

10/20/2023 4:28:52 AM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس أحمد شوقي، رئيس وحدة تنظيم النقل الجماعي، إنه تم الاتفاق مع الشركة المشغلة على تدعيم المنظومة وتوفير 35 أتوبيسًا لخدمة المدن الجديدة وتغطية جميع الأنحاء خاصة المشاريع القومية مثل ( دار مصر – سكن مصر – جنة – الإسكان الاجتماعي) بما يتناسب مع الكثافات السكانية بتلك المشروعات مع تطوير ورفع كفاءة جميع نقاط الـ BUS STOP لتتماشى مع الشكل الحضارى المستدام.
وأوضح أنه تم تعديل بعض الخطوط طبقاً لاحتياجات السكان لتصبح مسارات الخطوط بمدن 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة، الخط OC1: الحي السادس – جامعة 6 أكتوبر – جامعة مصر – جهينة – وصلة دهشور أ – جنة أكتوبر والعودة، والخط OC3: السوق القديم – ح 11 – المرور بمحور جمال عبد الناصر بالكامل – ميدان جهينة - محور 26 يوليو – هايبر وان والعودة، والخط OC6: الحصري – طريق 66/40 جنوب الأحياء – المستقبل – التمويل العقاري – 103 - بيت العائلة – 66/40 والعودة، والخط OC8: الحي السادس – ليلة القدر – السوق القديم – صينية الواحات
- الإسكان الاجتماعي – 800 فدان أ – 800 فدان ب – 800 فدان ج والعودة.
والخط OC20: الحصري – محور 48/100 محور جمال عبد الناصر – مروراً بالطريق الفاصل بين الحيين الثامن والتاسع – البشاير – التعاونيات – 246 – صبحي حسين – محور البوليفارد والعودة، والخط OC9: الحصري – مدخل عثمان – 41 عمارة – الخزان – ش المدرسة – سهمود – ش عثمان – الزهور 5 والعودة، والخط OC10: السوق القديم – ابو الوفا – جنوب الأحياء – طريق الواحات – مدخل المخابرات – المنطقة السابعة – 14 عمارة – سهمود – الزهور 5
والعودة، والخط OC1: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – الواحات – أبناء الجيزة – بيت العائلة – مساكن الأمل والعودة.
والخط OC12: السوق القديم – أبو الوفا – طريق الواحات – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي – الصفوة 2 – مدخل زويل والعودة، والخط OC13: الحصري – طريق الواحات – مدينة الانتاج الاعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي 1 – الصفوة 2 – المنتزه – دهشور والعودة، والخط OC14: الحصري – طريق الواحات – مدينة الانتاج الاعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – س ق 247 – المنطقة 4 – دهشور والعودة، والخط OC15: الحصري – 1185 والعودة.
والخط OC16: دهشور – الرماية – 1185 عمارة والعودة، والخط OC18: ليلة القدر – صينية الواحات – مركز الشباب الربوة 6 – قطاع ب – قطاع أ دائري من الخلف – مروراً بمنفذ أمان – شارع يزيد بن معاوية قطاع د ابني بيتك والعودة، والخط OC19: ليلة القدر – المزلقان – مروراً بشارع دجلة – مروراً بالربوة 9 ، 10 – طريق الواحات صينية الواحات والعودة، والخط OC: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – 800 فدان – غرب المطار والعودة.
وفي مدينة الشيخ زايد:- الخط Z1: هايبر وان – ش النزهة " النادى الأهلى " – العيسوى – الشهر العقارى – المجمع الإسلامى – مطلع 11 – حضانة الزهور – المدرسة اليابانية – ش البستان – مطلع 16 – مسجد الريان – مول مزار – بدر الدين والعودة، والخط Z2: هايبر وان – كلية الهندسة – المسجد الأبيض – نادى الشيخ زايد – المستشفى التخصصى – ش سمير الموان -
السنترال 1 – أوبرا سيتى – دار مصر – المستقبل – الشهر العقارى – المجمع الاسلامى 1 – مطلع 11 – حضانة الزهور – اليابانية – مول مزار ش مصطفى الخضرى – كرمة.
والخط Z3: مشروع 1185
– 266 – 247 – مول الحسن – البترول – دار مصر – هرم سيتى – سكن مصر – سوق الجملة – ملف الفردوس - مول مصر – مدخل جهينة – مدخل 3 – مول أركان – هايبر وان ، والخط Z4: المكتب الفنى – ميدان بداية
– 266 – 247 – مول الحسن – البترول – دار مصر – هرم سيتى – سكن مصر – سوق الجملة – ملف الفردوس - مول مصر – مدخل جهينة – مدخل 3 – مول أركان – هايبر وان، والخط Z5: ميدان بدر الدين – الحى 16 مدخل الحى 11 شارع المستقبل أمام الشهر العقارى – ش المستثمر – طريق البستان – مدخل زايد 3 – وصلة دهشور – جهينة – كوبرى العبور – مدخل زايد 3 – مول أركان – أمريكانا بلازا – موقف هايبر.
والخط Z6: هايبر – المحور المركزى – ميدان جهينة – وصلة دهشور – محور جمال عبد الناصر – جنة – نادى الصيد – المحور – نادي 6 أكتوبر - الحصري، والخط Z7: هايبر – المحور المركزى – ميدان جهينة – مول العرب – وصلة دهشور – طريق الواحات – مول مصر – سوق الجملة – الفردوس – بوابة 4 حدائق الأهرام.
وفي مدينة القاهرة الجديدة:- الخط NC2: اللوتس – القطامية والعودة، والخط NC3: اللوتس – التجمع الثالث والعودة، والخط NC4: التجمع الأول – المنطقة الصناعية والعودة، والخط NC5: اللوتس – الجامعة التكنولوجية والعودة، والخط NC6: المنطقة الصناعية – الغاز والعودة، والخط NC7: سكن مصر وجنة ودار مصر – الأندلس – الجامعة الأمريكية والعودة، والخط NC8: دار مصر القرنفل – الرحاب – موقف تجمع أول والعودة، والخط NC10: القطامية والعباسية والعودة.
وفي مدينة العبور:- خط صينية الخامس – فريد حبيب – الحي الرابع – الخزان – محلية 12 – الحي الأول – الحي الثالث – المستشفى العام، وخط طريق الترفيهية الرئيسي – صينية القدس – دار مصر بوابة 1 ، 2 ، 3 – الحى التاسع – الرجوع الي الترفيهية – الطريق الرئيسي – صينية الشباب – الحي الأول.

وفي مدينة الشروق:-، الخط NS1: المشتل – بوابة الإسماعيلية 2 والعودة، والخط NS2: كارفور الشروق – بوابة السويس 3 والعودة، والخط NS3: المشتل – الإسكان العائلى والعودة، والخط NS4: المشتل – بوابة مدينتى والعودة، والخط NS5: الشروق – العباسية والعودة، والخط NS7: الشروق – سراي القبة والعودة، والخط NS9: الشروق – التجمع الأول والعودة.
وفي مدينة العاشر من رمضان:- الخط NA12: الاردنية – طريق أبو بكر – كوبري 56 – شمال A1- النساجون – المصرية للزجاج المسطح – سيراميكا كليوباترا – المنطقة الصناعية A6، والخط NA13: الأردنية – طريق أبو بكر – طريق الضرائب – الموقف الجديد – صينية مصر الخير – شارع اللوادر– الشارع الفاصل بين الحيين 12 ،16- الحي 16- حي الأندلس، والخط NA14: الأردنية – طريق أبو بكر – طريق الضرائب – صينية مصر الخير – صينية مصر الحجاز– يسار الحي 11 – الحي 15، والخط NA15: الأردنية – نادي نقابة المهندسين – صينية الرواد – الحي الثالث – المنطقة الصناعية C2- الحي الرابع.
والخط NA16: الأردنية – طريق أبو بكر – صينية الرواد – كوبري 56 – مصر للطيران – مصر للحجاز – الفاصل A5- A2-A4، والخط NA17: الأردنية – شبكة المياه – صيدناوى – صينية إيبكو - نادي الصفوة – نادي العاشرة – الحي الثاني
، والخط NA18: الاردنية - طريق أبو بكر – طريق الضرائب – الموقف الجديد – صينية أبو حماد – مسجد القائد – الحي 28
- الحي 29 – الحي 30، وجارٍ اعتماد إجراءات تشغيل بعض الخطوط الخارجية المطلوبة.

وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد مسئولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة ، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسئولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم خلال الاجتماع تقييم أداء العمل بالمنظومة للعام الحالي 2023، وبحث سبل التطوير لرفع الأداء عن طريق حزمة من المهام أهمها: رفع كفاءة المواقف وتطوير الطرق والمركبات، وكذا زيادة المسارات والخطوط لتشمل أنحاء المدينة كافة، وربطها بالمناطق الحيوية لتحقيق التكامل بين جميع أنواع النقل المختلفة، وتوزيع تلك الخطوط بشكل عادل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.








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