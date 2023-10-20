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غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الهند

10/20/2023 4:28:52 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، الملحق التجاري بالسفارة الهندية في مصر؛ لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.



واستقبل سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة الملحق التجاري الهندي، وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي في مختلف المجالات.



وقال "النواوي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية المصرية داعمة بقوة من أجل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وهو ما يتيح لنا الفرصة الكبيرة لبحث آفاق جديدة مع كافة الدول من بينها الهند التي تربطنا بها علاقات تاريخية كبيرة ولنا تعاملات تجارية على صعيد أنشطة مختلفة.



ونوه "النواوي"، إلى أهمية مناقشة كافة المعوقات التي قد تواجه زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لبحث مطالب السوقين، والسعي إلى تلبيتها خاصة أن مصر تستورد لحوم من الهند منذ فترة طويلة مشيرا إلى أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة وتوفير كافة البيانات اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.



جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الملحق التجاري الهندي، على ضرورة زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة ومناقشة أي معوقات من أجل تسهيل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وأن السفارة لديها أتم الاستعداد للتدخل وحل أي معوقات قد تواجه دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.












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